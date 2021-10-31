Fransa ve Hindistan, Hint-Pasifik bölgesinde "bağları güçlendirme" konusunda anlaştı - Haberler
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Fransa ve Hindistan, Hint-Pasifik bölgesinde "bağları güçlendirme" konusunda anlaştı

AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Fransa ve Hindistan, Hint-Pasifik bölgesinde

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Makron ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hint-Pasifik bölgesinde "bağları güçlendirme" konusunda anlaşmaya vardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Makron ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hint-Pasifik bölgesinde "bağları güçlendirme" konusunda anlaşmaya vardı.

Manilatimes'ın haberine göre, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'ne katılan iki liderin bir araya geldiğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı ofisi, Fransa ve Hindistan'ın Hint-Pasifik bölgesinde "bağları güçlendirme" konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Tarafların gelecek hafta Paris'te ortak bir gündem belirlenmesi için "stratejik bir diyalog" toplantısı yapacağı kaydedildi.

Paris tarafı, iki ülke ilişkilerine güven ve bağımsızlık ilkelerinin yön vereceğine işaret ederken, toplantıda bölgesel ve iki ülke ilişkilerinin ele alınacağı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, Macron, Modi'nin ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile de bir araya geldi.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri
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