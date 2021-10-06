Fransa Psikoposlar Konferansı Başkanı'na göre 'günah çıkarmanın gizliliği' Fransız yasalarından üstün - Haberler
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Fransa Psikoposlar Konferansı Başkanı'na göre "günah çıkarmanın gizliliği" Fransız yasalarından üstün

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa Psikoposlar Konferansı Başkanı'na göre

Kiliselerde 1950'den bu yana yüz binlerce çocuğun cinsel istismara maruz kalmasının tartışıldığı Fransa'da Psikoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort, "günah çıkarmanın gizliliği"nin Fransız yasalarından daha üstün olduğunu belirtti.

Kiliselerde 1950'den bu yana yüz binlerce çocuğun cinsel istismara maruz kalmasının tartışıldığı Fransa'da Psikoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort, "günah çıkarmanın gizliliği"nin Fransız yasalarından daha üstün olduğunu belirtti.

Ülkede Katolik kiliselerde çocukların cinsel istimara uğradığı açıklanmasının ardından din adamlarının "günah çıkarmasının gizliliği", bu vakaların ortaya çıkmasını engellemesi nedeniyle tartışılıyor.

De Moulins-Beaufort, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, günah çıkarmanın korunması gerektiğini belirtti.

"Günah çıkarmanın gizliliği bizim için zorunluluktur ve Cumhuriyet yasalarından daha üstündür." ifadesini kullanan de Moulins-Beaufort, günah çıkarma gizli kaldığı için din adamının "pedofili vakası"na karışıp karışmadığını bilmediklerini, muhtemelen bunu yapanın çok olduğunu söyledi.

De Moulins-Beaufort, ayrıca, cinsel istismara maruz kalan bazı çocukların günah çıkarma seanslarında konuştuğunu, bu durumdaki çocukların başka koşullarda konuşmasını sağlamak gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan, Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) üyesi Laetitia Atlani-Duault, yaptığı açıklamada, günah çıkarma seanslarının rahiplerin çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarını ihbar etmesini engellememesi gerektiğini vurguladı.

Fransız yasalarına göre, 18 yaşından küçüklerin cinsel saldırıya uğradığı bilgisine sahip kişilerin bunu polise ihbar etme zorunluluğu bulunuyor. Bu kurala uymayanlara 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası veriliyor. Ancak söz konusu çocuk 15 yaşındaysa hapis cezası 5 yıla ve para cezası 75 bin avroya yükseliyor.

Katolik Kiliselerde din adamlarının "günah çıkarma" seanslarının cinsel istismar vakalarının gizli kalmasını sağladığı belirtiliyor.

Halk arasında "günah çıkarma" olarak bilinen "itiraf sakramenti" Katolik Kiliselerinde kabul edilen 7 Temel Sakramentlerden biri kabul ediliyor. "Günah çıkarma", vaftizden sonra kişinin günahlarından pişman olması sonunda bir papaza günahlarını itiraf etmesi anlamına geliyor.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Fransa'da kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı

Son dakika haber... Fransa'da kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı

 Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi.

Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi.
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Haber: Fransa Psikoposlar Konferansı Başkanı'na göre 'günah çıkarmanın gizliliği' Fransız yasalarından üstün - Haberler
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