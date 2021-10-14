Fransa, Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde 5 bin yerel tesise fon sağlayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa, Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde 5 bin yerel tesise fon sağlayacak

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Fransa, Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde 5 bin yerel tesise fon sağlayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümetin Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde özellikle ülkenin en yoksul bölgelerinde daha fazla kişinin spor yapmasını teşvik etmek için 5 bin yerel tesise fon sağlanacağını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümetin Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde özellikle ülkenin en yoksul bölgelerinde daha fazla kişinin spor yapmasını teşvik etmek için 5 bin yerel tesise fon sağlanacağını bildirdi.

Açıklama, Macron'un eski Arsenal menajeri Arsene Wenger ile birlikte Hastaneler Vakfı için para toplamak amacıyla bir yardım maçı planlanmasından saatler önce geldi.

Macron, hükümetin 2024 yılına kadar yaklaşık 1000 judo okulu, 1000 şehir parkı ile çok sayıda basketbol ve hentbol sahası, küçük mobil yüzme havuzlarının içinde yer aldığı 5 bin tesislin finansmanına yardımcı olmak için 232 milyon Dolar kaynak sağlanacağını söyledi.

Bu adımın adaletsizliği gidermeyi amaçladığını belirten Macron, söz konusu tesislerin eksik olduğu yerlerin genellikle ülkenin en yoksul bölgeleri olduğuna dikkat çekti.

Paris 2024 Olimpiyatları, 1924'ten bu yana kentin ilk olimpiyatları olacak. Olimpiyatlar için 7,9 milyar dolar bütçe ayrıldı.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
KKTC Başbakanı Saner, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu

KKTC Başbakanı Saner, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Şahap Kavcıoğlu Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Nihal Yalçın Zeynep Bastık İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Caner Erkin Stefan Kuntz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fransa, Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde 5 bin yerel tesise fon sağlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 17:48:12. #1.11#