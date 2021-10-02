Fransa'da Uygur Türkleri Çin'i protesto etti - Haberler
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Fransa'da Uygur Türkleri Çin'i protesto etti

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da Uygur Türkleri, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 72'nci yıl dönümünde, Pekin yönetiminin azınlıklara yönelik politikalarını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Fransa'da Uygur Türkleri, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 72'nci yıl dönümünde, Pekin yönetiminin azınlıklara yönelik politikalarını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Birçok derneğin çağrısıyla Paris'teki Bastille Meydanı'nda toplanan eylemciler, Republique Meydanı'na yürüdü.

Çin'in uygulamalarına karşı tepkilerini dile getiren göstericiler, Fransa'nın, Avrupa'nın ve uluslararası toplumun Çin'e karşı seslerini yükseltmesini istedi.

Eylemciler, "Soykırıma Hayır", "Uygurlar Özgür", "Uygurların hayatı değerlidir", "İnsanlığa karşı suç", "Uygurları Kurtaralım", "Çin, Uygurlara Soykırımı Durdur", "Sessizlik öldürüyor" ve "Sessizliğiniz suç ortaklığıdır" yazılı pankartlar taşıyarak, Çin karşıtı slogan attı.

Gösteriye katılanlardan soy ismini vermek istemeyen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Gabin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uygur Türklerine yönelik uygulamaları "21'inci yüzyılın en büyük soykırımı" olarak nitelendirdi.

Herkesin buna sessiz kaldığını, eyleme katılarak seslerini duyurmak istediklerini ifade eden Gabin, "Fransa ve Avrupa düzeyinde Çin'e karşı yaptırım uygulanması gerekiyor." dedi.

Gabin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Çin'e karşı yaptırım uygulanacağını söylediğini ve harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Mathilda da dünyadaki adaletsizliklere ve işlenen suçlara karşı sessiz kalmama konusunda sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

Buna karşı harekete geçilmesi gerektiğini aktaran Mathilda, Uygur Türklerine ilişkin, "Onlara destek veriyoruz. Bir şeylerin değişmesini istiyoruz. Hissettikleri adaletsizlikler nedeniyle onlardan özür diliyoruz." dedi.

Fransa'da Uygur Türkleri Çin'i protesto etti

Fransa'da Uygur Türkleri Çin'i protesto etti

Fransa'da Uygur Türkleri Çin'i protesto etti

Fransa'da Uygur Türkleri Çin'i protesto etti

Fransa'da Uygur Türkleri Çin'i protesto etti
AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
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