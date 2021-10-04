Fransa'da üniversite öğrencileri gıda ihtiyacını karşılayabilmek için uzun kuyruklarda bekliyor - Haberler
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Fransa'da üniversite öğrencileri gıda ihtiyacını karşılayabilmek için uzun kuyruklarda bekliyor

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sorunlarla boğuşan üniversite öğrencileri gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sorunlarla boğuşan üniversite öğrencileri gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Fransa'da üniversite öğrencileri gıda ihtiyacını karşılayabilmek için uzun kuyruklarda bekliyor

Fransa'da üniversite öğrencileri gıda ihtiyacını karşılayabilmek için uzun kuyruklarda bekliyor

Fransa'da üniversite öğrencileri gıda ihtiyacını karşılayabilmek için uzun kuyruklarda bekliyor

Fransa'da üniversite öğrencileri gıda ihtiyacını karşılayabilmek için uzun kuyruklarda bekliyor
AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fransa'da üniversite öğrencileri gıda ihtiyacını karşılayabilmek için uzun kuyruklarda bekliyor - Haberler
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