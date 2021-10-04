Fransa'da üniversite öğrencileri gıda ihtiyacını karşılayabilmek için uzun kuyruklarda bekliyor
AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sorunlarla boğuşan üniversite öğrencileri gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sorunlarla boğuşan üniversite öğrencileri gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.