Fransa'da hükumetin sosyal politikalarına karşı grev ve gösteriler düzenlendi

Fransa'nın genelinde binlerce kişi, hükümetin sosyal politikalarını protesto etmek amacıyla grev ve gösteriler düzenledi.

Birçok sendikanın çağrısıyla Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, Opera binası yakınlarına yürüdü.

Hükümetin hazırladığı emeklilik reformuna tepki gösteren göstericiler, kamuda ve özel sektörde iş şartlarının geliştirilmesini, emeklilerin, çalışanların ve memurların aldığı maaşlara zam yapılmasını talep etti.

Eylemciler, hükümet karşıtı pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.

Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı Paris'teki eylemde polis yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Paris'in yanı sıra ülke genelinde 200'den fazla noktada gösteriler düzenlendi.

Ülke genelindeki gösterilerde, toplu taşıma araçlarında ve tren seferlerinde kısmen aksaklıklar yaşandı.

Eğitim Bakanlığına göre öğretmenlerin yüzde 4,06'sı bugün greve gitti.

Paris yönetimi, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle emeklilik reformuna ilişkin çalışmaları durdurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, 21 Eylül'de ilgili bakanlarla yaptığı toplantıda, reforma ilişkin çalışmaların uygun zamanda yeniden başlayacağını söylemişti.

Eylemler şiddete dönüştü

Hükümetin hazırladığı ve Ulusal Meclis'e sunduğu emeklik reformuna karşı Aralık 2019'da ve Ocak 2020'de Paris başta olmak üzere ülke genelinde farklı günlerde yüz binlerce kişinin katıldığı birçok gösteri düzenlenmişti.

Gösterilerde polisin gazetecilere ve eylemcilere uyguladığı şiddet tartışmalara neden olmuştu.

Zaman zaman şiddete dönüşen eylemlerde AA foto muhabirleri Mustafa Yalçın ve Dursun Aydemir'in yanı sıra 2 gazeteci, polisin müdahalesi sonucu yaralanmıştı. Ayrıca gösterilerde 16'sı polis 36 kişi yaralanmış ve 85 kişi gözaltına alınmıştı.

Reforma karşı yapılan grevler nedeniyle de ulaşım, sağlık ve kamu hizmetlerinde aksamalar yaşanmış, özellikle Paris'te günlük hayat felç olmuştu.

Emeklilik reformu ne öngörüyor?

Memur ve işçi ayrımını ortadan kaldırmayı öngören reforma göre emeklilik sistemine tek bir düzen getirilecek, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıklar ve 42 emeklilik türü peyderpey kaldırılacak.

Emeklilik yaşının 62 olarak kalması ancak işçilerin tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışması öngörülen reforma göre, 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek.

Reformda, emeklilik maaşının çalışma süresince elde edilen puana göre hesaplanması ve emeklilik maaşının en az 1000 avro olması öngörülüyor.

Hükümet, bu reformun Fransızların lehine olacağını, halk ise reformun uygulanması halinde emeklilik maaşının düşeceğini savunuyor.