Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Poutou polisin her yıl 15 kadar genci öldürdüğünü iddia etti

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı Philippe Poutou, polisin mahallelerde her yıl 15 kadar genci öldürdüğünü ileri sürdü.

Kapitalist Karşıtı Yeni Partinin (NPA) adayı Poutou, kamu yayıncısı France Info'da son zamanlarda tartışılan polis şiddetine ilişkin açıklama yaptı.

Polisin her yıl mahallelerde 15 kadar genci öldürdüğünü iddia eden Poutou, "Evet polis şiddeti var. Polis öldürüyor, (nedenini) konuşabiliriz. Suikast, cinayet, kaza veya nefsi müdafaa. Bunu biliyoruz ve görüyoruz. Eylemci olduğumuz zaman polis bizi korumuyor, saldırıya uğruyoruz." ifadelerini kullandı.

Poutou, polisin aynı zamanda insanları yaraladığını aktararak "Kaç kişinin eli koptu, yüzleri zarar gördü ve hiçbir şey yapmaması rağmen gözaltına alındı?" diye sordu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Poutou'nun sözlerinin polise hakaret olduğunu belirterek bakanlık adına polisin onurunu korumak için Poutou hakkında şikayette bulunacağını duyurdu.

Poutou, 2017'de yapılan cumhurbaşkanı seçimin ilk turunda yüzde 0,83 oy almıştı.

Ülkede, son yıllarda özellikle gösterilerde göstericilere ve banliyölerde farklı etnik kökenden insanlara karşı polis şiddetindeki artış, insan hakları kuruluşları ve uzmanlardan tarafından eleştiriliyor.

Seçimin ilk turu 10 Nisan'da

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak.

Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak. Bu turu önde tamamlayan aday, cumhurbaşkanı seçilecek.