Son dakika! Fransa'da cinsel taciz mağduru kadınlara destek gösterisi - Haberler
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Son dakika! Fransa'da cinsel taciz mağduru kadınlara destek gösterisi

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Son dakika! Fransa'da cinsel taciz mağduru kadınlara destek gösterisi

Son dakika haberleri: Fransa'da sendikalar ve sivil toplum örgütleri ortaklığında, işyerlerinde cinsel tacize uğrayan kadınlara destek gösterisi düzenlendi.

Fransa'da Sendikalar ve sivil toplum örgütleri ortaklığında, işyerlerinde cinsel tacize uğrayan kadınlara destek gösterisi düzenlendi.

Fransa'da son zamanlarda çeşitli iş kollarında kadına yönelik cinsel taciz vakalarında artış gözlenirken, başta başkent Paris olmak üzere her hafta farklı bir iş kolunda cinsel tacize uğrayan kadınlar için çeşitli destek gösterileri düzenleniyor. Geçtiğimiz hafta tiyatro çalışanlarının düzenlediği gösterinin ardından bugün de metro ve otobüs gibi toplu taşıma kurumlarında çalışan kadınlar için gösteri gerçekleştirildi. Çeşitli sivil toplum örgütü kuruluşları ile işyeri sendikaları, işyerinde cinsel tacize uğradığı için iş mahkemesine başvuran ve davası bugün görülen bir kadın için mahkeme binasının önünde toplandı. Gösteride, işyerlerinde cinsel tacize uğrayan kadınların tacizi şikayet etmelerinin ardından işlerini kaybetme tehdidi ile karşılaştıkları vurgulandı. Ülkede geçtiğimiz aylardan bu yana artış gösteren cinsel taciz olaylarına karşı özellikle gençlerin daha duyarlı hale gelebilmesi için tacizin gizlenmesi yerine topluma duyurulması ve gerekli cezanın uygulanması için adli mercilere intikal ettirilmesi gerektiği belirtilerek, adli mercilerin gerekli cezayı uygulamaması durumunda protesto eylemleriyle konuya dikkat çekileceği belirtildi.

Öte yandan, Fransa'da geçtiğimiz haftalarda çıkan haberler de, yıllık olarak günde ortalama 40 taciz ve tecavüz vakasının bildirildiği belirtilmişti.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

Son dakika! Fransa'da cinsel taciz mağduru kadınlara destek gösterisi

Son dakika! Fransa'da cinsel taciz mağduru kadınlara destek gösterisi

Son dakika! Fransa'da cinsel taciz mağduru kadınlara destek gösterisi

Son dakika! Fransa'da cinsel taciz mağduru kadınlara destek gösterisi

Son dakika! Fransa'da cinsel taciz mağduru kadınlara destek gösterisi

Son dakika! Fransa'da cinsel taciz mağduru kadınlara destek gösterisi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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