Fransa'da Benin'den kaçırılan tarihi eserlerin iadesi için etkinlik düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Benin'den 19. yüzyılda kaçırılan 26 tarihi eserin iadesi için etkinlik yapıldı.

Paris'teki Quai Branly-Jacques Chirac Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra Benin Dışişleri Bakanı Aurelien Agbenonci, müzenin Başkanı Emmanuel Kasarherou ve birçok yetkili katıldı.

Macron, burada yaptığı konuşmada, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile iki hafta sonra Elysee Sarayı'nda yapacağı görüşmede tarihi eserlerin iadesinin resmi olarak yapılacağını söyledi.

"Bu tür seremonide bulunmak etkileyici. Bazılarına göre bir veda diğerlerine göre ise (Benin ile) buluşma. Ben sonuncusunu tercih ediyorum." ifadesini kullanan Macron, bu eserlerin iadesinin uzun zamandır beklendiğini kaydetti.

Benin'in 26 Ağustos 2016'da bu eserlerin iadesi için resmi talebini ilettiğini ifade eden Macron, kasım 2017'de Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'ya gerçekleştirdiği ziyarette bu eserlerin iade sözünü verdiğini anımsattı.

Macron, Afrikalı tarihi eserlerin yüzde 95'inin kıtanın dışında bulunduğunu belirtti.

Tarihi eserlerin Benin'e iadesinin önemli çalışma olduğunu ve bu vesileyle bu ülkeyle iş birliğinin güçleneceğini aktaran Macron, Fransız kurumların Benin'de söz konusu eserlerin yer alacağı müzenin inşasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Macron, "Amaç Fransa'nın başkalarına ait mirastan kurtulması değil, öyle olursa korkunç bakış açısı olur. Hedef Afrikalı gençlerin miraslarına yeniden erişmelerini sağlamak." dedi.

Abomey Sarayı'ndan 1892'de kaçırılan Kral Behanzin'in hazinesinde yer alan 26 parça, 2003'ten beri Paris'teki Quai Branly-Jacques Chirac Müzesi'nde sergileniyor. Eserler 31 Ekim'e kadar müzede ziyaret edilebilecek.

Benin'in UNESCO Daimi Temsilciliğine göre, Fransa'da Benin'e ait 4 bin 500 ile 6 bin arasında eser bulunuyor.

Fransa'da Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor

Fransa'nın elinde, 46 bini 1885-1960 döneminde kaçırılmış sahra altı Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor.

Eserlerin büyük bölümü başta başkent Paris olmak üzere birçok kentteki müzelerde sergileniyor.

Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kurmuş, kıtanın yüzde 35'i 300 yıl boyunca Fransızların kontrolünde kalmıştı.

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