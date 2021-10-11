Fransa'da Aşırı Sağın Yükselişi Türkler'i Nasıl Etkileyecek?
Türkiyeli İşçiler Derneği (ATT) adıyla Fransa'da 1980'de, izinsiz göçmenlerin büyük eylemi sırasında kurulan ACORT, şimdi ülkede "İslam karşıtı" aşırı sağ grupların hedef listesinde.
Türkiyeli İşçiler Derneği (ATT) adıyla Fransa'da 1980'de, izinsiz göçmenlerin büyük eylemi sırasında kurulan ACORT, şimdi ülkede "İslam karşıtı" aşırı sağ grupların hedef listesinde. VOA Türkçe'ye konuşan ACORT Koordinatörü Ümit Metin, ülkede aşırı sağın yükselişini değerlendirdi
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