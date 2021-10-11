Fransa'da Aşırı Sağın Yükselişi Türkler'i Nasıl Etkileyecek? - Haberler
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Fransa'da Aşırı Sağın Yükselişi Türkler'i Nasıl Etkileyecek?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiyeli İşçiler Derneği (ATT) adıyla Fransa'da 1980'de, izinsiz göçmenlerin büyük eylemi sırasında kurulan ACORT, şimdi ülkede "İslam karşıtı" aşırı sağ grupların hedef listesinde.

Türkiyeli İşçiler Derneği (ATT) adıyla Fransa'da 1980'de, izinsiz göçmenlerin büyük eylemi sırasında kurulan ACORT, şimdi ülkede "İslam karşıtı" aşırı sağ grupların hedef listesinde. VOA Türkçe'ye konuşan ACORT Koordinatörü Ümit Metin, ülkede aşırı sağın yükselişini değerlendirdi

Fransa'da Aşırı Sağın Yükselişi Türkler'i Nasıl Etkileyecek?
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Haber: Fransa'da Aşırı Sağın Yükselişi Türkler'i Nasıl Etkileyecek? - Haberler
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