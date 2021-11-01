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Son dakika haber... Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "İklim krizinin ilk sonuçlarını en yoksul ülkeler yaşıyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tüm gelişmiş ekonomilerin artık gelişmekte olan ülkelere iklim değişikli konusunda yardım etmek için katkıda bulunması gerektiğini belirterek, "İklim krizinin ilk sonuçlarını en yoksul ülkeler yaşıyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tüm gelişmiş ekonomilerin artık gelişmekte olan ülkelere iklim değişikli konusunda yardım etmek için katkıda bulunması gerektiğini belirterek, "İklim krizinin ilk sonuçlarını en yoksul ülkeler yaşıyor" dedi.

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılan dünya liderleri, küresel bir tehdit olan iklim değişikliği krizini görüşmeye devam ediyor. COP26'da konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koordinasyon içinde birlikte hareket etmedikçe iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası zorlukların üstesinden gelinemeyeceğini vurguladı. Tüm gelişmiş ekonomilerin gelişmekte olan ülkelere iklim değişikli konusunda yardım etmesi gerektiğini söyleyen Macron, "Pandemi sürecinde bunu hepimiz yaşadık, bu uluslararası zorlukların üstesinden ancak koordineli olursak gelebiliriz. İklim krizinin ilk sonuçlarını en yoksul ülkeler yaşıyor. Tüm gelişmiş ekonomiler payına düşeni vermeli, en zengin ülkelerin bu yardımı hızlandırması için tüm imkanları bulmalıyız" dedi.

Macron'dan "karbon emisyonunun azaltılmasında hedefleri yükseltin" çağrısı

Zirve sona ermeden önce en çok karbon emisyonu yayan ülkeleri hedeflerini yükseltmeye çağıran Macron, "Bizim görevimiz taahhütleri uygulamaktır. Önümüzdeki 15 gün için kilit nokta, ulusal stratejileri 1.5 derece hedefine uymayan en büyük emisyon salıcılarının hedeflerini yükseltmesidir" ifadelerini kullandı.

Macron, "Gençlerimiz taahhütlerde bulunduğumuzu görmek istiyor, eylemlerimizi takip ettiğimizi görmek istiyorlar. Eylemlerimizi titiz ve şeffaf bir şekilde izlemeliyiz. Harekete geçersek, COP26'nın başarısı bizim elimizin altında" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Glasgow'da 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'na (COP26) 100'den fazla dünya lideri ve on binlerce delege katılıyor.

(Melike Yazır/İHA)

Son dakika haber... Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İklim krizinin ilk sonuçlarını en yoksul ülkeler yaşıyor

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