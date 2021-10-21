Fransa, 12 Kasım'da Libya konusunda uluslararası konferans düzenleyecek

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, başkent Paris'te 12 Kasım'da Libya konusunda uluslararası konferans düzenleyeceklerini bildirdi.

Le Drian, Libya'nın başkenti Trablus'ta uluslararası katılımla düzenlenen ve ülkedeki siyasi süreç ile barışın tesisi bağlamındaki gelişmelerin ele alındığı "Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı"nda açıklamalarda bulundu.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin düzenlenmesinin önemli olduğunu ifade eden Le Drian, ülkesinin Libya'nın istikrarına ve güvenliğine bağlı olduğunu kaydetti.

Le Drian, Libya'nın istikrarının yabancı müdahalelerin sona ermesinden geçtiğini dile getirdi.

Fransa'nın teröre ve göçmen kaçakçılığına karşı mücadelede kararlı olduğunu ifade eden Le Drian, 12 Kasım'da Paris'te İtalya ve Almanya'nın eş başkanlığında, Birleşmiş Milletler (BM) ile Libya konusunda uluslararası konferans düzenleyeceklerini belirtti.

Le Drian, bu konferansta Berlin Konferansı'na katılan ülkelerin yanı sıra Libya'ya komşu ülkelerin yer alacağını aktardı.