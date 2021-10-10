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FPX SUYGETSU'yu VALORANT kadrosuna dahil etti!

Playerbros - Haberler | Gamegar
FPX SUYGETSU'yu VALORANT kadrosuna dahil etti!

FPX SUYGETSU'yu VALORANT kadrosuna dahil etti!

FPX SUYGETSU transferini duyurdu, başarılı espor organizasyonu VALORANT takımına güç üstüne güç katıyor. Tecrübeli takım en son forZe forması giyen VALORANT oyuncusunu işte böyle duyurdu!

19 yaşındaki Dmitry "SUYGETSU" Ilyushin'nin kadroya katılması ile FPX kadrosundaki dört isim belli olmuş oldu. Tecrübeli takım yapacağı son bir transfer ile kadrosunu tamamlayacak. Taraftarlar ise şimdiden son ismin kim olacağını merak eder oldu, bakalım FPX tüm espor camiasını şaşırtabilecek mi?

ANGE1

Shao

Zyppan

SUYGETSU

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Haber: FPX SUYGETSU'yu VALORANT kadrosuna dahil etti! - Haberler
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