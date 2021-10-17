FOX TV Çalar Saat Hafta Sonu haberler canlı izle! FOX TV Ezgi Gözeger ile Hafta Sonu Çalar Saat canlı izle! FOX TV Hafta Sonu Çalar Saat izleme linki! - Haberler
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FOX TV Çalar Saat Hafta Sonu haberler canlı izle! FOX TV Ezgi Gözeger ile Hafta Sonu Çalar Saat canlı izle! FOX TV Hafta Sonu Çalar Saat izleme linki!

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FOX TV Çalar Saat Hafta Sonu haberler canlı izle! FOX TV Ezgi Gözeger ile Hafta Sonu Çalar Saat canlı izle! FOX TV Hafta Sonu Çalar Saat izleme linki!

Çalar Saat Hafta Sonu, canlı yayınlarıyla hafta sonu her gün saat 08.30'da başlıyor. İzleyiciler ise heyecanla programı izlerken Çalar Saat Hafta Sonu canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, Çalar Saat Hafta Sonu HD donmadan Çalar Saat Hafta Sonu canlı izleme ekranı! Çalar Saat Hafta Sonu canlı izle! FOX TV Çalar Saat Hafta Sonu canlı izle! FOX TV Çalar Saat Hafta Sonu canlı izleme linki!

Çalar Saat Hafta Sonu, canlı yayınlarıyla hafta sonu her gün saat 08.30'da başlıyor. İzleyiciler ise heyecanla programı izlerken Çalar Saat Hafta Sonu canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, Çalar Saat Hafta Sonu HD donmadan Çalar Saat Hafta Sonu canlı izleme ekranı! Çalar Saat Hafta Sonu canlı izle! FOX TV Çalar Saat Hafta Sonu canlı izle! FOX TV Çalar Saat Hafta Sonu canlı izleme linki!

HAFTA SONU HER GÜN EKRANDA

Çalar Saat Hafta Sonu, yeni bölümleriyle canlı olarak hafta sonu her gün saat 08.30'da FOK TV'de ekrana geliyor.

EZGİ GÖZEGER SUNUYOR

Çalar Saat Hafta Sonu programı Ezgi Gözeger'nın sunumuyla ekrana geliyor.

EZGİ GÖZEGER KİMDİR?

Ezgi Gözeger Özmemiş 30 Temmuz 1986, Tire, İzmir doğumlu, Türk meteorolog ve sunucudur.

Liseyi Tire Kutsan Anadolu Lisesinde tamamlayan Ezgi Gözeger, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde Meteoroloji Mühendisliğini bitirdi. 2009 yılının yaz aylarından itibaren FOX'da İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat adlı sabah programında hava durumu editör ve spikerliği yapmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Kuşdili Eğitim Merkezinde spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldı.

Halen FOX'da hava durumu spikerliğine devam eden Ezgi Gözeger, eğitim hayatına İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde yaptığı yüksek lisans eğitimiyle sürdürmüş; 1 Şubat 2012 tarihinde FOX 'da FOX Gece adlı programı sunmuştur. 2014'ten beri FOX'da dönüşümlü olarak yaz sezonunda ve sömestr tatillerinde sabah ve hafta sonu sabah saatlerinde Ezgi Gözeger ile Çalar Saat programını sunmaktadır. Sunucu ve meteorolog Ezgi Gözeger evlidir. 2015 yılında 3. Dijital Dünya'nın Enleri Ödül Töreni'nde En İyi Hafta Sonu Haber Spikeri ödülünü almıştır.

HAFTA SONU ÇALAR SAAT CANLI YAYIN İZLE!

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Haber: FOX TV Çalar Saat Hafta Sonu haberler canlı izle! FOX TV Ezgi Gözeger ile Hafta Sonu Çalar Saat canlı izle! FOX TV Hafta Sonu Çalar Saat izleme linki! - Haberler
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