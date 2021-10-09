Fotoğrafseverler, UNESCO Turkey Photo Safari etkinliği için Cumalıkızık'ı fotoğrafladı - Haberler
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Fotoğrafseverler, UNESCO Turkey Photo Safari etkinliği için Cumalıkızık'ı fotoğrafladı

AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel
Fotoğrafseverler, UNESCO Turkey Photo Safari etkinliği için Cumalıkızık'ı fotoğrafladı

UNESCO Turkey Photo Safari etkinliğinin ikinci etabında, Bursa Cumalıkızık fotoğraflandı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - UNESCO Turkey Photo Safari etkinliğinin ikinci etabında, Bursa Cumalıkızık fotoğraflandı.

UNESCO Turkey Photo Safari'nin ikinci etabı Bursa Osmangazi'de bulunan Osman Gazi türbesinde başladı.

Türkiye'deki 17 UNESCO mirasını kapsayan etkinliğin ikinci etabına katılan fotoğrafseverler, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ile Bursa'daki tarihi hanlarda fotoğraf çekti.

Türkiye'deki kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerin tanıtımı amacıyla başlatılan etkinlik, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının (TGA) desteği, Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) iş birliğinde düzenleniyor.

Katılımcılar, etkinliğin ikinci gününde, 2014'te UNESCO Dünya Mirası olarak tescil edilen Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık Köyünde tarihi yapıları ve doğal güzellikleri fotoğraf karelerine yansıttı.

Çekilen fotoğraflardan en iyilerinin ödüllendirildiği etkinlikte, ikinci etap tur, Safranbolu Karabük gezisiyle devam ediyor.

Photo Safari, Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla), Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta), Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa), Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Ani Arkeolojik Alanı (Kars), Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum), Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya), Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir), Efes (İzmir), Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne), Troya Antik Kenti (Çanakkale), Çatalhöyük (Konya), Pamukkale-Hierapolis (Denizli), Afrodisias (Aydın) ve İstanbul ile 2022 yılının Mayıs ayına kadar devam edecek.

Yarışmanın seçici kurulu, Faruk Akbaş, Mustafa Seven, Prof. Dr. Oktay Çolak, Ömer Serkan Bakır, Erkan Tabakoğlu, Ali Murat Coruk ve Serdar Karaduman'dan oluşuyor.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri
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