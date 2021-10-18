Fotoğrafçılar kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı için deklanşöre bastı - Haberler
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Fotoğrafçılar kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı için deklanşöre bastı

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Fotoğrafçılar kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı için deklanşöre bastı

Pek çok doğal güzelliği bünyesinde barındıran Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 4. Geleneksel Fotoğraf Maratonu düzenlendi.

KASTAMONU (AA) - Pek çok doğal güzelliği bünyesinde barındıran Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 4. Geleneksel Fotoğraf Maratonu düzenlendi.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla ve bir ucundan diğer ucuna 3 kilometrelik ahşap platformla geçilen Horma kanyonlarıyla dikkati çeken ilçede Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla belediye tarafından düzenlenen yarışmaya yaklaşık 30 fotoğrafçı katıldı.

Pınarbaşı Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Şenol Yaşar, ilçeyi hak ettiği yere getirmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Sel felaketi sürecinde 10 gün Horma Kanyonu'nu kapattıklarını aktaran Yaşar, "O süreçte lokantalarımız boş, taksilerimiz ise duraklarında bekliyordu. Yani turizm bitmiş kendi kendimize kalmıştık. Dolayısıyla Horma'nın ve turizmin ne kadar kıymetli olduğunu acı bir tecrübe ile yaşamış olduk. Burada gözlerinizi kapattığınızda doğanın çıkarttığı o benzersiz şiiri duyabilirsiniz. Biz o şiir asla bitmesin diye, Pınarbaşı'nın doğal güzelliklerini asla kaybetmeyelim diye her daim çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından "Pınarbaşı'nda doğa" ve "Pınarbaşı'nda yerel yaşam" olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
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