Fortnite'ın Cadılar Bayramı etkinliğine özel bir kısa film festivali düzenlenecek - Haberler
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Fortnite'ın Cadılar Bayramı etkinliğine özel bir kısa film festivali düzenlenecek

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Fortnite'ın Cadılar Bayramı etkinliğine özel bir kısa film festivali düzenlenecek

Cadılar Bayramı'na özel yeni oyun modları, kaplamalar ve "Fortnitemare" modu gelecek.

Fortnite, yıllık Fortnitemares Cadılar Bayram'ı etkinliğinin bir parçası olarak üçüncü kısa film festivaline ev sahipliği yapıyor, ancak mevsimsel bir bükülmeyle shortnitemares olarak adlandırılan animasyonlara odaklanılacak.

Shortnitemares, önceki iki shortnite film festivalinin devam niteliğinde olacak. Marka aktivasyonları için özel Fortnite haritaları oluşturma konusunda uzmanlaşmış Quantum Builds'ten kısa süreli tiyatro için bireysel tiyatrolar sunacak özel yapım bir sinema salonu alacak.

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Epic, Shortnitemares'te hangi filmlerin veya içerik üreticilerin yer alacağını henüz açıklamadı, ancak yakında daha fazla bilgi verileceğini vaat ediyor.

Epic ayrıca bu yıl Cadılar Bayramı etkinliğini normalden çok daha fazla vurguluyor ve ekim ayının her günü oyunda yeni içerikler yer alacak. Buna topluluk üyelerinin oluşturduğu Cadılar Bayramı temalı haritalar, modlar ve mağazadan satın almak için Frankenstein ve Mumya gibi bir dizi klasik canavar kostümleri satın alınabilecek.

Fortnite'ın cadılar bayramı etkinliğine özel bir kısa film festivali düzenlenecek

Setkinlik ayrıca, gizemli küplerin istilası ve Stranger Things'in ürkütücü tarafında doğru sezon boyunca devam eden sezonun hikayesine de bağlanacak. Fortnitemares yeni bir silah, ek görevler ve sınırlı süreli bir oyun modu başlayacak.

Fortnite'ın cadılar bayramı etkinliğine özel bir kısa film festivali düzenlenecek

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fortnite'ın Cadılar Bayramı etkinliğine özel bir kısa film festivali düzenlenecek - Haberler
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