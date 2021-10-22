Formula 1 saat kaçta? Dünyanın en çok izlenen spor müsabakalarından Formula 1 son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Bu yıl Türkiye'deki pistin de tekrar yarışlara dahil edilmesi ilginin daha da artmasına neden oldu. Konuyla ilgili son dönemde vatandaşlar internette en çok "Formula 1 saat kaçta? Formula 1 ne zaman? Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 hangi gün?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar..

FORMULA 1 NE ZAMAN?

Formula 1 yarışının sıralama turları 24 Ekim 2021 Pazar günü yapılacak.

FORMULA 1 SAAT KAÇTA?

ABD'de yapılacak olan sezonun 17. yarışı Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece 24 Ekim Türkiye saati ile 00.00'da başlayacak. Yarış ise yine Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak.

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

Formula 1 yarışlarını izlemek isteyen vatandaşlar tüm yarışları canlı olarak S Sports kanalından izleyebilir.

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