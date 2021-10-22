Formula 1 saat kaçta? Formula 1 ne zaman? Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 hangi gün? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Formula 1 saat kaçta? Formula 1 ne zaman? Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 hangi gün?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Formula 1 saat kaçta? Formula 1 ne zaman? Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 hangi gün?

Formula 1 saat kaçta? Formula 1 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun 17. yarışı ABD'de yapılacak olan yarış ile devam edecek. Peki, Formula 1 saat kaçta? Formula 1 ne zaman? Formula 1 hangi kanalda?

Formula 1 saat kaçta? Dünyanın en çok izlenen spor müsabakalarından Formula 1 son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Bu yıl Türkiye'deki pistin de tekrar yarışlara dahil edilmesi ilginin daha da artmasına neden oldu. Konuyla ilgili son dönemde vatandaşlar internette en çok "Formula 1 saat kaçta? Formula 1 ne zaman? Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 hangi gün?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar..

Formula 1 yarışının sıralama turları 24 Ekim 2021 Pazar günü yapılacak.

Formula 1 saat kaçta? Formula 1 ne zaman? Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 hangi gün?

ABD'de yapılacak olan sezonun 17. yarışı Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece 24 Ekim Türkiye saati ile 00.00'da başlayacak. Yarış ise yine Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak.

Formula 1 saat kaçta? Formula 1 ne zaman? Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 hangi gün?

Formula 1 yarışlarını izlemek isteyen vatandaşlar tüm yarışları canlı olarak S Sports kanalından izleyebilir.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title