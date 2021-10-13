Fonlama ne demek? Fonlama anlamı ne?

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FONLAMA NE DEMEK?

Fonlama, ekonomi jargonunda öz kaynaklarını kullanarak kaynak sağlama metodudur. Senet ihraç edilmesiyle şirketler, borç alarak ya da öz kaynaklarını kullanarak kendilerine kaynak sağlarlar. Bir maliyet olup karlılık hesaplamalarında kullanılır

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