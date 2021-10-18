FOÇA FİLM GÜNLERİ 20 EKİM'DE BAŞLIYOR - 18 Ekim 2021

FOÇA FİLM GÜNLERİ 20 EKİM'DE BAŞLIYOR

4. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Günleri, 20 Ekim Çarşamba Günü başlıyor.

Tüm gösterimler ücretsiz

Foça Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 4'üncü kez düzenlenen film günleri kapsamında, Reha Midilli Kültür Merkezinde ve Marsilya Meydanında Türkiye'den ve farklı birçok ülkeden belgesel filmler ücretsiz gösterilecek. Film yönetmenleriyle söyleşiler, atölye çalışmaları ve arkeologlar eşliğinde Foça'nın tarihi alanlarında yürüyüşler gerçekleştirilecek.

4. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Günlerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Film Televizyon Yapımcıları Derneği İzmir Sinema Evi, United States Mission Turkey, İstituto İtaliano Di Cultura İstanbul, İnstitut Français Turquie, Embasy of Finland Ankara, İzmir Sinema Ofisi ve Bellota Films de destek veriyor.

Açılış gününde 2 film gösterilecek

Altı gün devam edecek 4. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Günlerinin Açılış Töreni, 20 Ekim Çarşamba günü 18. 30'da Marsilya Meydanında yapılacak.

Tehreema Mitha & Derya Çakırefe ile 'Bir Güney Asya Dansının Anadolu Yorumu' Dans Gösterisinin ardından; Yönetmen Mehtap Şamlıoğlu'nun 'Sede' ve Yönetmen Giulia Binario'nun 'Geleneğin İcadı' isimli filmleri gösterilecek.

Pandemi önlemi

Tüm film gösterimleri ücretsiz, ancak pandemi önlemleri nedeniyle kapalı salon Reha Midilli Kültür Merkezinde sınırlı sayıda koltuk kullanıma açık olacak. Kapalı salondaki gösterimleri izlemek isteyen belgesel film severlerin, film günleri internet sayfasından ön kayıt yaptırmaları gerekecek. Kayıt formunu dolduranlar için gösterim saatinden 15 dakika öncesine kadar yer ayrılacak. Eğer gösterime 15 dakika kala salona giriş yapılmamışsa, rezervasyon geçerliliğini kaybedecek. Salonda maske takılmasına ve sosyal mesafeye dikkat edilecek.

Ayrıntılı bilgi ve program; https://www. focafilmgunleri. org/foca-film-gunleri/2021-programi/

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