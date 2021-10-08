FOÇA BELEDİYESİ TARİHİ DEĞERLERİ KORUYOR - 8 Ekim 2021 - Haberler
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FOÇA BELEDİYESİ TARİHİ DEĞERLERİ KORUYOR - 8 Ekim 2021

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FOÇA BELEDİYESİ TARİHİ DEĞERLERİ KORUYOR - 8 Ekim 2021

FOÇA BELEDİYESİ TARİHİ DEĞERLERİ KORUYORFoça Belediyesi, İzmir Müze Müdürlüğü'nün ilçe merkezindeki Osmanlı Mezarlığında gerçekleştirdiği yol temizliği, çevre düzenlemeleri ve yıkılan duvarların tamiratı çalışmalarına destek sağlıyor.

İZMİR (Habermetre) - FOÇA BELEDİYESİ TARİHİ DEĞERLERİ KORUYOR

Foça Belediyesi, İzmir Müze Müdürlüğü'nün ilçe merkezindeki Osmanlı Mezarlığında gerçekleştirdiği yol temizliği, çevre düzenlemeleri ve yıkılan duvarların tamiratı çalışmalarına destek sağlıyor.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 16. yüzyıldan başlayarak 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bir zaman dilimi içerisinde gömüye açık olduğu anlaşılan Osmanlı Mezarlığını ve Foça'nın sahip olduğu tarihi tüm değerleri korumaya ve iyileştirmeye devam edeceklerini belirtti.

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