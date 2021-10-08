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FOÇA BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİME DESTEK - 8 Ekim 2021

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FOÇA BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİME DESTEK - 8 Ekim 2021

FOÇA BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİME DESTEKFoça Belediyesi, ilçedeki okul binalarının iyileştirilmesi ve tadilat çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.

FOÇA BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİME DESTEK

Foça Belediyesi, ilçedeki okul binalarının iyileştirilmesi ve tadilat çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Bağarası Cemil Midilli İlkokulu binasına, yeni 2 ek derslik ve tuvalet ilave edildi. Yanı sıra, Yeni Bağarası Nadire Sanlı İlkokulunun dış cephesi de Şehit Yarbay Mesut Kuru İlkokulu dış cephesinde olduğu gibi sıva tamiratlarının ardından renklendirilecek.

Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Sevgili öğrencilerimizin ve değerli öğretmenlerimizin, daha güzel ortamlarda eğitim-öğretime devam edebilmeleri için, tüm okullarımızda iyileştirme çalışmalarımız devam edecek. "dedi.

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