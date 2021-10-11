Fnatic, yıldız oyuncu Upset'in Dünya Şampiyonası'nda oynayamayacağını duyurdu

Fnatic, yıldız alt koridor oyuncusu Upset'in ailevi sebeplerden ötürü ülkesine dönmek zorunda kaldığını ve ikinci bir duyuruya kadar turnuvada forma giyemeyeceğini duyurdu. RNG, Psg Talon ve Hanwha Life Esports ile aynı grupta bulunan Fnatic ekibi 2021 Dünya Şampiyonası'na en iyi oyuncusundan yoksun başlayacak.

İzlanda'da bir süredir takımla antrenman yaptığı belirtilen yedek nişancı 'Bean', Upset'in yerine forma şansı bulacak. Konuyla alakalı Fnatic'in açıklaması şu şekilde:

"Acil bir ailevi sorun sebebiyle, Upset acilen evine dönmek zorunda kaldı ve ikinci bir duyuruya kadar grup aşamasında oynamayacak. Oyuncunun özel hayatına saygı duyulmasını bekliyoruz. Louis 'Bean' Schmitz geçtiğimiz haftadan beri İzlanda'da takımımızla hazırlanıyor ve Dünya Şampiyonası'ndaki açılış maçımızda HLE karşısında şans bulacak. Herkesi LEC'i en iyi şekilde temsil edeceğimiz dokuzuncu Dünya Şampiyonası turnuvamızdaki gelecek maçlara odaklanmaya davet ediyoruz."

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