Fnatic CS: GO kadrosundaki ?Jackinho yedeğe çekildi!

Fnatic CS: GO kadrosundaki ?Jack "Jackinho" Ström Mattsson yedeğe çekildi, tecrübeli oyuncu yerine "smooya'nın geçiçi olarak kadroda yer alacağı açıklandı. Fnatic CS: GO kadrosundaki bu değişimi sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşım ile verdi!

Movistar Riders takımında oynayan smooya bu haftaki Intel Extreme Masters Kış açık elemeleri için geçici bir oyuncu olarak oynayacak, Fnatic'in ise uzun vadeli bir oyuncu aradığı söyleniyor.

Duyuruda "Geçen yılki oyunları ve performansı için Jack'e teşekkür etmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Organizasyon, "Önümüzdeki aylarda, AWP rolümüz için yeni seçenekler keşfedeceğiz ve beklediğimiz ve istediğimiz sonuçlara doğru daha hızlı ilerleyeceğiz" diye ekledi.

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