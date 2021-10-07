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FLO, sneaker koleksiyonlarını sunuyor

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel
FLO, sneaker koleksiyonlarını sunuyor

FLO, sonbahar için sneaker koleksiyonlarını sunuyor.

FLO, sonbahar için sneaker koleksiyonlarını sunuyor.

FLO açıklamasına göre, sneaker koleksiyonları, kadın, erkek ve çocuklar için modelleri beğeniye sundu.

FLO kadın sneaker koleksiyonunda, her daim tercih edilen siyah ve beyaz renkleri öne çıkıyor. Kalın taban ve çizgi detayları ile harmanlanan sneaker'lar günlük hayata şıklık katıyor.

Günlük yaşamın kurtarıcısı sneaker'lar, skinny jean'ler, uzun pileli etekler, gömlekler ve elbiselerle modern ve şık bir görünüm yaratıyor.

Erkekler için sneakerlar ise FLO koleksiyonunda siyah, beyaz, kahverengi ve lacivert renkleri ile dikkati çekiyor. Jean, chino, kanvas pantolonlar ve ceket takımlarla kombinlenebilen sneaker'lar erkeklerin şıklığını tamamlayarak günün her anında konfor sağlıyor.

Miniklerin adımlarına konfor katacak sneaker koleksiyonu, pembe, siyah ve beyaz renkleriyle çocukların kombinlerinin en trend parçası oluyor. Cırt cırt ve bağcık detaylı sneaker'lar miniklerin eşortman, sweat, tayt, elbise ve daha birçok kombinini kusursuzca tamamlıyor.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Son Dakika Haberleri
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