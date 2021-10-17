Flamingolar İzmit Körfezi'nde görsel şölen oluşturdu - Haberler
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Flamingolar İzmit Körfezi'nde görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Haberler | Güncel

Flamingolar İzmit Körfezi'nde görsel şölen oluşturdu Şehrin dört bir yanına yapılan arıtma tesisleri ile temizlenen İzmit Körfezi'ni bu yıl da mesken edinen flamingolar, Kocaeli sahillerinde görsel şölen oluşturdu.

Flamingolar İzmit Körfezi'nde görsel şölen oluşturdu

KOCAELİ - Şehrin dört bir yanına yapılan arıtma tesisleri ile temizlenen İzmit Körfezi'ni bu yıl da mesken edinen flamingolar, Kocaeli sahillerinde görsel şölen oluşturdu.

Kocaeli'de yapılan arıtma tesisleri İzmit Körfezi'nin temizlenmesinde ve kuşların göç yolunda konaklama merkezi olmasında önemli rol oynadı. Her geçen gün daha da temiz hale gelen körfez, göz alıcı renkleriyle görsel şölen oluşturan flamingoların değişmez adresi oldu. Uzun ince bacakları, eğri boyunları ve gül rengindeki tüyleriyle flamingolar, sonbaharın bu ilk günlerinde yine İzmit Körfezi'ne misafir oldu.

Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenme noktası oldu

Bir zamanlar çevre kirliliği ile anılan, gri bir görünüm ve pis bir koku nedeniyle yanına yanaşılamayan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı arıtma tesisleri, alt yapı çalışmaları, havadan, karadan ve denizden devam eden sıkı denetlemelerle eski güzel günlerine geri döndü. Su altı ve su üstü canlı varlığının her geçen gün arttığı İzmit Körfezi, sıcak bölgelere göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek için tercih noktası.

İzmit Körfezi'ne bağlılıkları fotoğraflara yansıdı

Her yıl olduğu gibi bu yılda İzmit Körfezi, güzel renkleri, uzun bacakları ve kıvrımlı boyunlarıyla dikkat çeken flamingoların uğrak noktası haline geldi. Suyun üzerinde dinlenen ve zaman zaman yiyecek arayan flamingolar, bölgede görünüşleriyle de dikkat çekiyor. Renkleriyle görsel şölen yaşatan flamingolar, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Zaman zaman kalp şeklinde sürü halinde gezen flamingolar, İzmit Körfezi'ne olan bağlılıklarını fotoğraf karelerine yansıtmış oldu.

Göçmen kuşlar gözetim altında

Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu körfez, şu anda flamingolar başta olmak üzere birçok su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sık sık temizlenen sulak alan, avlanma yapılmaması için ilgili müdürlüklerce koruma altına altında. Sulak alan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 7/24 gözetim altında tutuluyor.

Flamingolar İzmit Körfezi'nde görsel şölen oluşturdu

Flamingolar İzmit Körfezi'nde görsel şölen oluşturdu

Flamingolar İzmit Körfezi'nde görsel şölen oluşturdu

Flamingolar İzmit Körfezi'nde görsel şölen oluşturdu
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Son Dakika Haberleri
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Haber: Flamingolar İzmit Körfezi'nde görsel şölen oluşturdu - Haberler
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