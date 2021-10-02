FKÖ: İsrail Batı Şeria'nın güneyindeki 3 bin Filistinliyi yerinden etmek için baskı uyguluyor - Haberler
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FKÖ: İsrail Batı Şeria'nın güneyindeki 3 bin Filistinliyi yerinden etmek için baskı uyguluyor

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
FKÖ: İsrail Batı Şeria'nın güneyindeki 3 bin Filistinliyi yerinden etmek için baskı uyguluyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in Batı Şeria'nın güneyinde yaşayan 3 bin Filistinliyi yerinden etmek için baskı uyguladığını açıkladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in Batı Şeria'nın güneyinde yaşayan 3 bin Filistinliyi yerinden etmek için baskı uyguladığını açıkladı.

FKÖ'ye bağlı Yerleşimle Mücadele ve Toprağı Savunma Milli Ofisinin yayımladığı raporda, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kenti kırsalında 38 bin 500 dönümlük arazide yaşayan 3 bin Filistinlinin İsrail tarafından yerlerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

İsrail'in bölgede yaşayan çok sayıda Filistinlinin evini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığı kaydedilen raporda, "İsrail bölgede, evlerinden etmek için çeşitli unsurlarla baskı uyguladığı Filistinlilere yönelik etnik temizlik operasyonunu sürdürüyor." ifadesine yer verildi.

Raporda ayrıca, 28 Eylül'de Yahudi yerleşimcinin bıçak ve çekiçlerle El-Halil kentinin güneyindeki el-Mufakkara köyüne düzenlediği saldırıya da değinildi.

İsrail Parlametosu Knesset'te Ortak Arap Listesi Bloku milletvekili Ofer Cassif de Twitter hesabından bıçak darbesi almış telef olan çok sayıda koyunun görüntülerin yer aldığı bir video paylaşmıştı.

İsrail, geçen yıl 500'den fazla ev ve iş yerini yıktı

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri
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Haber: FKÖ: İsrail Batı Şeria'nın güneyindeki 3 bin Filistinliyi yerinden etmek için baskı uyguluyor - Haberler
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