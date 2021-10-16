FIRTINADA ÇATI KATINDAN DÜŞEN DEMİRLERDEN 9 SANİYEYLE KURTULDULAR

BURSA'da, dün akşam etkili olan fırtınada, çatı katından otomobilin üzerine plastik masa ve demir parçalar düştü. Aracın yanında oturanların, düşen parçalardan 9 saniye ile kurtuldukları anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentte dün akşam etkili olan sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Orhangazi ilçesi Camikebir Mahallesi Orhanbey Caddesi'nde, Barış Atış'a ait iş yerinin önünde oturanlar, şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı parçaların çatından düşmeye başladığını fark edince içeri girdi. Gençler, kalktıktan 9 saniye sonra binanın çatı katındaki plastik masa ve demir parçalar ile tabureler, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Gençlerin yara almaktan 9 saniyeyle kurtulduğu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Olayı anlatan Barış Atış, Arkadaşlarla oturuyorduk. Demir parçalarının düştüğünü görünce içeri girdik. Bir süre sonra çatıdan parça düşüp arabaya vurdu. Arkadaşlarımızdan biri yüzünden hafif yaralandı dedi.