"Fırat'tan Meriç'e" konserinde Harput ve Rumeli yöresi türküleri seslendirildi

FIRAT, MALATYA (AA) - Edirne'de, " Fırat'tan Meriç'e" konserinde Harput ve Rumeli yöresine ait türküler seslendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ve Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu iş birliğinde Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen konser, Kenan Çimtay'ın sanat yönetmenliğinde gerçekleştirildi.

Topluluğun ses ve saz sanatçıları, konserin "Kar mı yağmış şu Harput'un başına", "Mezire'den çıktım ağrıyor başım", "Bulut gelir seher ile" ve "Çıkayım gideyim Urumeline" gibi iki yöreye ait 28 türküyü icra etti.

Konseri, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, kurum müdürleri ve sanatseverler dinledi.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, konserin iki müzik topluluğu arasındaki projenin sonucu olduğunu söyledi.

Projenin ilk etabında "Fırat'tan Meriç'e" konserinin düzenlendiğini belirten Bahçe, "Ekim ayının sonunda 'Meriç'ten Fırat'a' konseriyle Elazığ'a biz konuk olarak gideceğiz. İki bölgeye ait türkülerin harmanlanması sonucu ortaya çıkan güzel bir etkinlik oluyor." ifadelerini kullandı.