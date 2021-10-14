Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
FIRAT, MALATYA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
MSB: Son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...
Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'deki YPG/PKK saldırıları) Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız"