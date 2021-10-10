Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı - Haberler
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Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihat Şahin'in Elazığ'daki baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

FIRAT, MALATYA (AA) - Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihat Şahin'in Elazığ'daki baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Harekat bölgesindeki Azez ile Mare arasında zırhlı araca terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden güdümlü füze ile yapılan saldırıda şehit olan Şahin'in Kırklar Mahallesi Öğün Sokak'ta yaşayan anne ve babası ile yakınlarına acı haber verildi.

Elazığ Vali Yardımcıları Abdulkerem Abbasoğlu ve Recep Gündüz baba evine gelerek, şehidin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Acı haberin ulaşmasının ardından şehit Şahin'in baba evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrağı asıldı.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı
AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri
Elazığlı şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı

Elazığlı şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı

 Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde özel harekat polisi şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde özel harekat polisi şehit oldu

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Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu 1 Özel Harekat...
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Haber: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı - Haberler
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