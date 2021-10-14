Firari şüpheli, yine hırsızlık yapmak isterken yakalandı

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de, 9 'hırsızlık' suçundan aranan S.Ç., yine hırsızlık için girdiği okulun çatı katında saklanırken, jandarma ekiplerince yakalandı.

Hakkındaki 9 'hırsızlık' suçundan aranan S.Ç., Lapseki ilçesinin Çardak beldesindeki okula hırsızlık yapmak için girdi. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Ç.'yi tespit edip, yakalamak için operasyon düzenledi. S.Ç., ekipleri fark edince çıktığı okulun çatı katında yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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