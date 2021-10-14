Firari şüpheli, yine hırsızlık yapmak isterken yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Firari şüpheli, yine hırsızlık yapmak isterken yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Firari şüpheli, yine hırsızlık yapmak isterken yakalandı

ÇANAKKALE'de, 9 'hırsızlık' suçundan aranan S.Ç., yine hırsızlık için girdiği okulun çatı katında saklanırken, jandarma ekiplerince yakalandı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de, 9 'hırsızlık' suçundan aranan S.Ç., yine hırsızlık için girdiği okulun çatı katında saklanırken, jandarma ekiplerince yakalandı.

Hakkındaki 9 'hırsızlık' suçundan aranan S.Ç., Lapseki ilçesinin Çardak beldesindeki okula hırsızlık yapmak için girdi. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Ç.'yi tespit edip, yakalamak için operasyon düzenledi. S.Ç., ekipleri fark edince çıktığı okulun çatı katında yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da silahlı saldırıda baba öldü, oğlu yaralandı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da silahlı saldırıda baba öldü, oğlu yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Deniz Akkaya İdo Tatlıses Nihal Yalçın
Spor Cristiano Caner Erkin Şenol Güneş Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Firari şüpheli, yine hırsızlık yapmak isterken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 10:09:51. #1.17#