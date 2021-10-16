Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı - Haberler
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Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.K'yi gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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