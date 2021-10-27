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Son dakika haberi | FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ 8 POLİS YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç 8 polis, operasyonla gözaltına alındı.

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç 8 polis, operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç komiser yardımcıları Turgay S., Murat K. baş polis Mahmut E. ile polis memurları Ahmet T., Ahmet A., Adem B. ve Muzaffer K.?nin yakalanması için çalışma başlattı. Örgütün gizli haber leşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen firari hükümlüler, dün adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

Son dakika haberi | FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ 8 POLİS YAKALANDI

Son dakika haberi | FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ 8 POLİS YAKALANDI

Son dakika haberi | FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ 8 POLİS YAKALANDI

Son dakika haberi | FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ 8 POLİS YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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