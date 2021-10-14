Koridoru kestane çuvallarıyla dolu seyahat eden otobüs firmasına para cezası

KASTAMONU (AA) - Bartın'da koridor ile ikinci yolcu kapısı fındık ve kestane dolu çuvallarla seyahat eden otobüs firmasına 2 bin 372 lira para cezası kesildi, yolcu güvenliği için çuvalların kaldırılmasının ardından otobüsün yola devam etmesine izin verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amasra'da yaptığı trafik denetimi sırasında Kastamonu- İstanbul seferini yapan otobüsü durdurdu.

Yapılan kontrolde otobüsün koridoru ve ikinci kapının basamaklarının fındık ve kestane dolu çuvallarla kapandığı görüldü.

Olası bir kaza veya yangın durumunda yolcuların tahliyesinde sorun yaşanabileceğinden otobüsteki çuvallar bir kamyonete yüklenip İstanbul'a gönderildi ve çuvalların kaldırılmasının ardından otobüsün yola devam etmesine izin verildi.

???????Jandarma tarafından otobüs firmasına ilgili kanun uyarınca 2 bin 372 lira para cezası kesildi.