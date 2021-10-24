Finalspor: 83-Manisa BBSK: 80

MANİSA (Habermetre) - Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Bursa'da karşılaştığı Finalspor'a 83-80 mağlup oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nin 4'üncü haftasında Bursa'da Finalspor ile karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayan temsilcimiz ilk periyodu 22-17'lik skorla önde geçti. İkinci periyotta da iyi olan ekibimiz karşısında son bölümde bulduğu sayılarla maça ortak olan Finalspor karşısında soyunma odasına 45-42 önde giden taraf oldu.

İkinci Yarıda Başa Baş Bir Oyun Vardı

Karşılaşmanın ikinci yarısında ilk bölümünde iki takımda sayı bulmakta zorlandı. Üçüncü periyodun ilerleyen dakikalarında oyun üstünlüğünü ele geçiren dev adamlarımız final periyoduna 67-61 önde gitti. Final periyodunda 10 sayılık bir avantaj yakalayan temsilcimiz son bölümde oyundan düştü. Mücadele Finalspor'un 83-80'lik üstünlüğü ile sona erdi. Fatih Cantitiz 23 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Diante Watkins, Sercan Topcu ve Murat Kozan da çift haneli sayı üretti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri