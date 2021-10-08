Filistinliler İsrail mahkemesinin 'sessiz ibadet' kararını protesto etti - Haberler
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Filistinliler İsrail mahkemesinin "sessiz ibadet" kararını protesto etti

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Filistinliler İsrail mahkemesinin

Filistinliler, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesini protesto etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'te gösteri düzenledi.

Filistinliler, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesini protesto etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'te gösteri düzenledi.

Yaklaşık 50 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazın ardından bir grup Filistinli İsrail mahkemesinin kararını Mescid-i Aksa'da düzenledikleri gösteriyle protesto etti.

Tekbir getiren Filistinliler, sık sık "kanımız canımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Filistinliler bir süre gösteriye devam ettikten sonra dağıldı.

Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesinde 6 Ekim'de yer alan haber de, İsrail'in Kudüs'teki Sulh Mahkemesi'nin Yahudilerin Harem-i Şerif'te "sessizce yaptıkları ibadetin" suç sayılmayacağına hükmettiği ve bunun bir "ilk" olduğu belirtilmişti.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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