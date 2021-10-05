Filistinliler ABD'nin UNRWA'yla yaptığı 'şartlı destek' anlaşmasını protesto etti - Haberler
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Filistinliler ABD'nin UNRWA'yla yaptığı "şartlı destek" anlaşmasını protesto etti

AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yeniden destek için imzaladığı ve Ajanstan hizmet alanlara "bazı yükümlülükler" getiren anlaşmanın iptal edilmesini istedi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yeniden destek için imzaladığı ve Ajanstan hizmet alanlara "bazı yükümlülükler" getiren anlaşmanın iptal edilmesini istedi.

Gazze'deki farklı grupları barındıran Ulusal ve İslami Güçler Komitesinin çağrısıyla BM binası önünde düzenlenen eylemde, taraflar arasında yapılan "şartlı destek" anlaşması protesto edildi.

Gösteriye katılan İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkı, BM'ye ve UNRWA Genel Komiseri'ne mesaj göndermek ve anlaşmayı kabul etmediğini belirtmek için bugün burada toplandı." dedi.

"Anlaşma, UNRWA'yı ABD Dışişleri Bakanlığının bir görevlisi haline getiriyor"

Mudellel, anlaşmanın Filistinli mültecilere yardım ve hizmet amacıyla kurulan UNRWA'yı misyonundan saptırdığını söyledi.

Anlaşmanın "UNRWA'yı ABD Dışişleri Bakanlığında bir güvenlik görevlisi haline getirdiğini ve Filistin halkıyla ilgilenme yöntemine müdahaleye olanak tanıdığını" ifade eden Mudellel, "Bu da mülteci davası için büyük bir tehlike oluşturuyor. Aynı şekilde vatanlarına geri dönüş hakkının da ellerinden alınmasına neden oluyor." diye konuştu.

ABD ile UNRWA arasındaki anlaşma

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Nisan'da, Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını duyurmuştu.

Blinken, başlatılacak yardım paketine, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın kalkınması için 75 milyon dolar, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) programları için 10 milyon dolar ve UNRWA programları için 150 milyon dolarlık desteklerin dahil olduğunu kaydetmişti.

Washington ve UNRWA, 15 Temmuz'da kurumun faaliyetlerine ABD'nin destek vermesini içeren ancak bazı şartları olan bir anlaşma imzalamıştı. Söz konusu anlaşmanın, "UNRWA hizmetini alanların tarafsız olma yükümlülüğünü" içerdiği, yani hizmeti alan mültecinin Filistinli gruplara mensup olmaması gerektiği belirtiliyor.

Filistinliler, hizmetin "tarafsızlık" şartıyla sunulmasını ise "UNRWA'nın istihbarat çalışması ve saha araştırması yapması anlamına gelebileceği" şeklinde yorumluyor.

Filistinliler ABD'nin UNRWA'yla yaptığı şartlı destek anlaşmasını protesto etti

Filistinliler ABD'nin UNRWA'yla yaptığı şartlı destek anlaşmasını protesto etti

Filistinliler ABD'nin UNRWA'yla yaptığı şartlı destek anlaşmasını protesto etti

Filistinliler ABD'nin UNRWA'yla yaptığı şartlı destek anlaşmasını protesto etti

Filistinliler ABD'nin UNRWA'yla yaptığı
AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Filistinliler ABD'nin UNRWA'yla yaptığı 'şartlı destek' anlaşmasını protesto etti - Haberler
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