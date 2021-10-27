Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da 3 binden fazla yasa dışı konut inşasını onaylamasını kınadı

Filistin, İsrail yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni Konut inşa edilmesini onaylamasını kınadı.

Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kararının tüm uluslararası meşruiyet kararlarına aykırı olduğu ve iki devletli çözüm seçeneğinden geriye kalanları yok edecek tek taraflı bir uygulama olduğu vurgulandı.

İsrail'in kararının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu ve ABD yönetiminin çabalarını küçümseme mesajı taşıdığı aktarılan açıklamada, İsrail'in bu uygulamalarına, Filistin yönetiminin kararlarına, uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına uygun Filistin uygulamalarıyla karşılık verileceğine işaret edildi.

ABD yönetiminden Yahudi yerleşim birimleri ve tek taraflı uygulamalara yönelik taahhütlerini yerine getirmesi istenilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in bu uygulamaları, Filistin topraklarını çalmaya çalışan bu İsrail karar ve uygulamalarına karşı uluslararası toplumun tamamı tarafından kararlı bir duruş sergilemeyi gerektiriyor ve olayları herkese olumsuz yansıyacak bir istikrarsızlık ve gerilime doğru itiyor."

İsrail yönetimi, bugün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesini onaylamıştı.

Bu kararla İsrail, Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasının ardından ilk kez yasa dışı konut inşasına onay vermiş oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda 450 bine yakın Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

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