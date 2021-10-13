Filistin Dışişleri Bakanlığı: UNESCO'nun Paris'teki Yürütme Konseyi Filistin lehine iki karar aldı - Haberler
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Filistin Dışişleri Bakanlığı: UNESCO'nun Paris'teki Yürütme Konseyi Filistin lehine iki karar aldı

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel
Filistin Dışişleri Bakanlığı: UNESCO'nun Paris'teki Yürütme Konseyi Filistin lehine iki karar aldı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, UNESCO'nun Paris'teki Yürütme Konseyi'nin 212. Oturumu'nda Filistin lehine iki karar aldığını duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, UNESCO'nun Paris'teki Yürütme Konseyi'nin 212. Oturumu'nda Filistin lehine iki karar aldığını duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "işgal altındaki Filistin" ile "kültür ve eğitim kurumları" şeklindeki iki kararın örgütün Yürütme Konseyi üyeleri tarafından oybirliğiyle alındığı belirtildi.

Alınan iki kararın Doğu Kudüs'ün işgal altındaki şehir statüsünü teyit ettiği belirtilen açıklamada, bu kararlarla "işgalci güç İsrail'in mukaddes şehirde aldığı tedbirlerin geçersizliğine ve derhal iptal edilmesi gerektiğine" işaret edildi.

Açıklamada, UNESCO'nun, İsrail'in Doğu Kudüs'te devam eden yasadışı tünel kazma proje ve politikalarına son vermesini, Eski Şehir'in kültürel yapısı ile Filistinlilerin ibadet hakkının korunmasını talep ettiği kaydedildi.

UNESCO Yürütme Konseyi'nin 212. Oturumu'nda alınan kararları memnuniyetle karşılayan Filistin yönetimi, uluslararası toplumu, üç semavi dinin merkezi olan Kudüs'ün tahrip edilmesini engellemeye çağırdı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Son Dakika Haberleri
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