Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Uluslararası kararlara dayalı bir siyasi sürece hazırız' - Haberler
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Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Uluslararası kararlara dayalı bir siyasi sürece hazırız"

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Filistin Devlet Başkanı Abbas:

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin-İsrail sorununun çözümü için uluslararası hukuk çerçevesinde yeni bir siyasal sürece hazır olduklarını açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin- İsrail sorununun çözümü için uluslararası hukuk çerçevesinde yeni bir siyasal sürece hazır olduklarını açıkladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde ABD yönetiminin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Hadi Amr ile bir araya geldi.

Söz konusu görüşmede "mevcut durumun" ve bu durumun sürdürülmesinin kabulünün mümkün olmadığını belirten Abbas, "Uluslararası kararlara dayalı bir siyasi sürece hazırız." dedi.

Abbas, uluslararası kararlara dayalı siyasi sürece giderek, işgalin sona erdirilmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması için Birleşmiş Milletler (BM) ile Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) çatısı altında uluslararası bir barış konferansını düzenlemenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Filistin ile ABD'nin ilişkilerinin geliştirilmesinin ve güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Abbas, ayrıca Filistin halkına yönelik uygulamalarını, Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini, mahkumlara yönelik baskılarını ve suikast operasyonlarını durdurmak için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini kaydetti.

Abbas 24 Eylül'de yaptığı açıklamada İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümün başarısız olması durumunda, ya BM'nin 1947 tarihli 181 sayılı taksim kararına dönme seçeneği ya da herkesin eşit siyasi haklara sahip olduğu tarihi Filistin topraklarında tek devletli bir çözüm yoluna gideceklerini söylemişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Uluslararası kararlara dayalı bir siyasi sürece hazırız' - Haberler
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