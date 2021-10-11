Filipinler yönetimi, Nobel Barış Ödülü'nü alan muhalif gazeteci Ressa'yı tebrik etti

Filipinler yönetimi, bu yılki Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Filipinli muhalif gazeteci Maria Ressa'ya tebriklerini iletti.

Al Jazeera'nın haberine göre, Filipinler yönetiminden konuya ilişkin ilk açıklama, muhalif gazeteci Ressa'nın ödülü almasından üç gün sonra geldi.

Filipinler Başkanlık Sözcüsü Harry Roque, olağan basın toplantısında, Nobel Barış Ödülü'ne layık Ressa'nın başarısından mutluluk duyduklarını belirtti.

Öte yandan hükümet politikalarını eleştiren Ressa'ya açılmış çok sayıda dava olduğunu hatırlatan Roque, "Elbette Maria Ressa'nın, adını mahkemeler önünde temize çıkarmak zorunda olduğunu düşünen çok sayıda insan var." değerlendirmesinde bulundu.

Filipinler'de gücün kötüye kullanılmasını, şiddete başvurulmasını ve artan otoriterliği gündemde tutmaya çalışan Ressa, 2012'de dijital medya organı Rappler'ı kurarak, ifade özgürlüğünün korunmasına çalıştı.

Rappler, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yönetiminin baskılarına odaklandı. Ayrıca Ressa ve Rappler, muhaliflere baskı yapmak ve kamusal söylemi manipüle etmek için sosyal medyada yayılan sahte haberler in nasıl kullanıldığını da belgeledi.