Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı Robredo, devlet başkanlığına aday olacağını açıkladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı Robredo, devlet başkanlığına aday olacağını açıkladı

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı Robredo, devlet başkanlığına aday olacağını açıkladı

Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı Leni Robredo, gelecek yıl yapılması planlanan seçimde devlet başkanlığına aday olacağını duyurdu.

Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı Leni Robredo, gelecek yıl yapılması planlanan seçimde devlet başkanlığına aday olacağını duyurdu.

Muhalefet lideri Robredo daha önce, 2016 başkan yardımcılığı yarışında kıl payı mağlup ettiği sabık diktatör Ferdinand Marcos'un oğlu eski Senatör Ferdinand Marcos Jr'ın devlet başkanlığı yarışına katılması halinde kendisinin de aday olacağını belirtti.

Kamuoyunda "Bongbong" lakabıyla bilinen Ferdinand Marcos Jr, Facebook'tan yaptığı konuşmada, 2022 seçimlerine aday olacağını söylemişti.

Başkan ve başkan yardımcısı ayrı ayrı seçilen Filipinler'de Robredo ile Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin ilişkileri yıllardır iyi bir seyir izlemiyor.

Eski insan hakları aktivisti 56 yaşındaki Robredo ayrıca, Marcos Jr'ın, babasının 1972-1981 dönemindeki diktatör yönetiminde insan hakları ihlalleri için özür dilememesi ve pişmanlık duymamasını da hedef alıyor.

Robredo, Filipinler tarihinin en çalkantılı ve tartışmalı dönemlerinden biri olan altı yıllık görev süresi Haziran 2022'de dolacak Duterte'nin yerine geçme niyetini açıklayan son güçlü politikacı oldu.

Devlet Başkanı Duterte ekim ayı başında, gelecek yıl gerçekleştirilecek seçimde aday olma planını geri çektiğini belirterek görev süresi bitince siyaseti bırakacağını açıklamıştı.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Burak Sergen Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı Robredo, devlet başkanlığına aday olacağını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 09:25:02. #1.13#