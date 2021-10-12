Filipinler'deki sel ve heyelanlarda 9 kişi öldü - Haberler
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Filipinler'deki sel ve heyelanlarda 9 kişi öldü

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Filipinler'deki sel ve heyelanlarda 9 kişi öldü

Filipinler'in kuzeyinde tropikal fırtına Kompasu'nun neden olduğu sel ve heyelanlarda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Filipinler'in kuzeyinde tropikal fırtına Kompasu'nun neden olduğu sel ve heyelanlarda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetme Konseyinden yapılan açıklamada, can kayıplarının Palawan Adası'nda yaşandığı kaydedildi.

Sel ve heyelanlarda en az 9 kişinin yaşamını yitirdiği ve 11 kişinin kaybolduğu belirtilen açıklamada, tropikal fırtınanın, 15 bölgede su baskınlarına ve 4 bölgede heyelanlara neden olduğu ifade edildi.

Yoğun yağış, şiddetli rüzgar ve sel baskınlarının yaşandığı şehir ve köylerden 1600'den fazla kişi tahliye edildi.

Meteoroloji uzmanları, tropikal fırtına Kompasu'nun getirdiği rüzgarların hızının saatte 100 kilometreye ulaştığını aktardı.

Sel ve heyelanlar nedeniyle mahsur kalanları arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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