Fikriye IŞIK hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Fikriye IŞIK hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Fikriye IŞIK hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Tekke köyü sakinlerinden Merhum Durbaba IŞIK'ın eşi Hatice, Fatma, Melahat, Kezban, Mahinur ve Abdullah IŞIK'ın anneleri İlyas GÜNAY'ın halası Fikriye IŞIK hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Abdullah IŞIK: 0535 546 51 59
29 Ekim 2021, Cuma
Habermetre - Son Dakika Haberleri
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