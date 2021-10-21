Fiji Adalarının güneyinde 6 büyüklüğünde deprem oldu - Haberler
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Fiji Adalarının güneyinde 6 büyüklüğünde deprem oldu

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
Fiji Adalarının güneyinde 6 büyüklüğünde deprem oldu

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adalarının güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adalarının güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin, 497 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Asya basınındaki haberler e göre, deprem yerel saatle 21.10'da kaydedildi.

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AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri
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