Fiji Adalarının güneyinde 6 büyüklüğünde deprem oldu
AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adalarının güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adalarının güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin, 497 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Asya basınındaki haberler e göre, deprem yerel saatle 21.10'da kaydedildi.
AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri