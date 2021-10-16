FIFA: Tehlike altındaki 100 futbolcu Afganistan'dan Katar'a tahliye edildi - Haberler
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FIFA: Tehlike altındaki 100 futbolcu Afganistan'dan Katar'a tahliye edildi

AA / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel
FIFA: Tehlike altındaki 100 futbolcu Afganistan'dan Katar'a tahliye edildi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Afganistan'da aralarında kadınların da olduğu tehlike altında bulunan 100 futbolcunun Katar'ın başkenti Doha'ya tahliye edildiğini duyurdu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Afganistan'da aralarında kadınların da olduğu tehlike altında bulunan 100 futbolcunun Katar'ın başkenti Doha'ya tahliye edildiğini duyurdu.

FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar'a tahliye işlemlerindeki desteği ve iş birliği için teşekkür edildi.

Futbolcuların tehlikeli bölgeden kurtarılması için Katar'ın güvenli koridor oluşturduğu belirtilen açıklamada, zorlu müzakereler sonucunda aralarında kadınların da olduğu 100 futbolcunun başarılı bir şekilde tahliye edildiği aktarıldı.

Açıklamada, FIFA'nın "geçtiğimiz ağustos ayından bu yana bir grup futbolcunun tahliyesi konusunda Katar hükümetiyle yakın koordinasyon içinde çalıştığı ve gelecekte daha fazla sporcunun tahliyesi için çalışmalarına devam edeceği" belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır ise Twitter hesabından, "Tahliye uçağı, aralarında kadın oyuncuların da olduğu yaklaşık 100 futbolcu ve aileleriyle Doha'ya indi." mesajını paylaştı.

Katar, Taliban'la güvenli geçiş anlaşmasının ardından tahliyelere devam ediyor.

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri
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