FIFA 2022 gruplarda Türkiye 2. olursa gruptan çıkar mı? Türkiye 1. olabilir mi? Türkiye grubu 1. ve 2. bitirme olasılıkları nelerdir?

Türkiye gruptan çıkar mı, nasıl çıkar? 2022 Dünya Kupası G Grubu 7. mücadelesinde Norveç ile 1-1 berabere kalmasının ardından gruptan çıkma şansını zora sokan Türkiye A Milli Futbol takımının gruptan nasıl çıkacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar internette konuyla ilgili olarak en çok "Türkiye gruptan çıkar mı, nasıl çıkar? Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? Türkiye grupta 3. olursa elenecek mi?" sorularına araştırma yapmaktadır. İşte detaylar.

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKAR MI, NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası'nda yer alabilmesi için kalan 3 maçını da kazanması gerekmekte. Norveç ile Hollanda'nın puan kaybetmesini bekleyecek olan A Milli Takımın Lider çıkabilmesi için Hollanda'nın 4 veya daha fazla puan kaybetmesi gerekmekte. Türk Milli Takımı'nın gruptan 2. çıkabilme olasılığı ise daha fazla. Türkiye ile Norveç arasında 2 puan bulunmakta. Türkiye'nin 3 maçını da kazanması halinde Norveç'in puan kaybetmesini bekleyecek. Norveç'in son maçında lider Hollanda ile karşılaşacak olması ise ümitlerimizi arttırıyor.

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI!

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI!

11 Ekim 2021: Norveç-Karadağ

13 Kasım 2021: Norveç - Letonya

16 Kasım 2021: Hollanda - Norveç

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

1- Hollanda/ 16 puan

2- Norveç/ 14 puan

3- Türkiye/ 12 puan

4- Karadağ/ 11 puan

5- Letonya/ 5 puan

6- Cebelitarık/ 0 puan

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