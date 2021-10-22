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Fez'in Yükünü Çeken Eşeklere Yeni Barınak

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Fas'ın antik kentlerinden Fez'in birçok bölgesinde araç kullanımı mümkün değil. Geçmişi 9. yüzyıla kadar uzanan tarihi köylerde taşımacılık hala katır ve eşeklerle yapılıyor.

Fas'ın antik kentlerinden Fez'in birçok bölgesinde araç kullanımı mümkün değil. Geçmişi 9. yüzyıla kadar uzanan tarihi köylerde taşımacılık hala katır ve eşeklerle yapılıyor. 1927 yılından bu yana bölgedeki eşeklere veterinerlik hizmeti sunan bir vakıf, yaşlı eşekler için bir barınak da kurdu

Fez'in Yükünü Çeken Eşeklere Yeni Barınak
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