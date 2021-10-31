FEYZULLAH ÇAKIROĞLU TRANSFER İSTASYONU HİZMETE GİRDİ

İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - BAŞKAN DEMİRTAŞ, YENİ EVSEL ATIK ÇÖP TRANSFER TESİSİMİZLE KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ KULLANIYORUZ

FEYZULLAH ÇAKIROĞLUNUN ADINI VERİLDİĞİ YENİ ATIK TRANSFER İSTASYONU HİZMETE GİRDİ

İlkadım İlçesinin daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir yer haline getirmek maksadıyla çevre yatırımlarını ön planda tutan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ; "Evsel atıklarının aktarımı için yeni bir projeyi daha devreye aldı. Güzeldere Mahallesi'nde kurulan modern çöp transfer istasyonu ile günlük 450 ile 500 ton arasında toplanan atığının düzenli depolama sahalarına yeni yerinden taşınmasına başladık"dedi.

İlkadım Belediyesi'nin uzun süredir alt yapısını hazırladığı Evsel Atık Transfer istasyonu kullanıma açtı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Güzeldere Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Evsel Atık Transfer İstasyonuna" 2014 yılında elim bir iş kazası sonrası vefat eden belediye personeli olan Feyzullah Çakıroğlu'nun adını vererek yaşatıyor. Yerel yönetimlerinde örnek aldığı transfer istasyonu sayesinde İlkadım'ın çöpleri toprağa indirilip etrafı kirletmeden direk araçlar yoluyla, akıtılıp sızdırılmadan düzenli çöp depolama merkezine transfer edilecek.

"Taşıma maliyetleri düşürüyoruz"

Feyzullah Çakıroğlu Çöp Transfer İstasyonu'nun Türkiye'nin sayılı aktarım merkezlerden birisi olacağı belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş; İlkadım yerleşik nüfus yerleşimi açısından en geniş ilçelerden birisi. Aynı zamanda katı atık depolama noktasının İlkadım bölgesinin uç noktasında olması münasebetiyle çöp transferimizde çok büyük zorluk çekiyorduk. Alınan karar gereği kırsal mahallelerin çöplerinin toplamasını yapıyoruz. Şu anda yaklaşık 30 kilometreden bizim çöp getirdiğimiz noktalar var. Makina parkımızda bulunan 10 ton çöp alan 7 büyük, 4 ton alan 5 Küçük, 2 Minipak çöp aracımız ilçemizde geceli-gündüzlü toplanan çöpleri kullanıma açtığımız tesis sayesinde gidiş-geliş 34 Km uzakta bulunan vahşi depolama alanına bundan sonra çok fazla kamyonun gidip gelmesini ortadan kaldırarak, 2 çekici 3 semitreylerle taşıyarak yakıt ve personel tasarrufun yanı sıra araçlardan tasarruf yapacağız. Vatandaşlarımızın kaynaklarını verimli kullanmak adına bu tür projeleri önemsiyoruz" dedi.

"İlkadım ilçemize hayırlı olsun"

Yapılan yeni aktarım tesis hakkında bilgiler veren Başkan Demirtaş; " Güzeldere'de yapımı tamamlana Feyzullah Çakıroğlu Evsel Atık Transfer İstasyonu, kamyon ve tır manevra alanı, rampası, çöpün döküldüğü haznesi yeşil doğaya uyumlu dış görünüşü ve dinlenme alanlarından oluşuyor. İstasyonu'nun benzerlerinden farklı olarak tamamen kapalı sistemle çalışıyor. Aynı anda 2 çöp kamyonu semitreylerle boşaltma işlemi yaparken, 2 TIR'a birden aktarım yapılmasına olanak sağlıyor. Bu sayede belediyemizin taşıma maliyetleri düşerek taşıma hattındaki trafik yoğunluğu azaltacağız. Çöpler daha düzenli depolandığı için koku ve kirlilik yaratmayacak. Çöp tırlarından ve kamyonlarından kaynaklanabilecek atık sızıntı suyu, koku vb. gibi çevre kirliliğine yol açabilecek unsurlar minimize edilecek. İlçemizde toplanan çöpler tesisimize gelecek, büyük TIR'ların kasasına yüklenerek katı atık bertaraf tesisine götürülecek. Bu şekilde 5 kamyonun gidip geleceği yere bir kamyon gidip gelerek, burada tasarruflar sağlanmış olacak. Yapılan aktarma istasyonunun şehrimize bölgemize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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